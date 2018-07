'Plek voor twee tot vier windmolens langs A73 bij Heumen'

Dat werd maandagavond duidelijk tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis in Malden waar de aanzet werd gegeven voor de oprichting van twee (burger)coöperaties. Een ervan gaat zich bezig houden met de plaatsing van windmolens. De andere buigt zich over een postcoderoosproject. Daarin nemen Heumenaren straks aandelen in zonnepanelen die niet op het dak van hun eigen woning liggen.

Blue Bear Energy is het bedrijf van Ruben Berendts en Brendan Williams. Deze twee ex-werknemers van Eneco werken al enkele jaren aan een windmolenplan voor langs de A73. Zij waren gisteren in Malden om daar tijdens de tweede 'duurzaamheidsbijeenkomst' van de gemeente meer te vertellen over hun ideeën. Met deze bijeenkomst, en met bijeenkomsten in de andere kernen, wil de gemeente burgers enthousiast krijgen voor duurzame particuliere initiatieven.

Quote Subsidies worden lager, productie­prij­zen stijgen, dus molens moeten efficiënter werken Ruben Berendts

Maandag was dat de gehoopte oprichting van twee burgercoöperaties. In hun toelichting lieten Berendts en Williams dan ook weten dat zij als ontwikkelaars van de windmolens alleen de contouren duidelijk hebben. Berendts: ,,Verder willen we vooral samenwerken met de coöperatie." In die samenwerking wordt straks het eigenaarsaandeel van de coöperatie opgenomen, maar bijvoorbeeld ook de vergoeding die omwonenden krijgen vanwege mogelijke overlast.

Twee tot vier

Duidelijk is wat Berendts betreft wel dat er langs de A73 - ook door de provincie aangewezen als een passende locatie - plek is voor twee tot vier molens met een 'tiphoogte' van meer dan 200 meter. De grootste types die nu gemaakt worden. De reden: ,,Subsidies worden lager, productieprijzen stijgen, dus molens moeten efficiënter werken. Daar komt bij dat je in het oosten van het land zit, en dus minder wind hebt dan elders."