Pluim en geld voor vrijwilligers die Oekraïners bijstaan

Stacaravans

Minses maakte het nieuws bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in het Verenigingsgebouw in Overasselt. Dat was een passende plek voor het eerbetoon. Het dorp huisvest een grote groep vluchtelingen in de gemeentelijke opvang in het Buitencentrum in de Overasseltse Vennen. Ook plaatsten vrijwilligers nog eens drie stacaravans aan de Tempelstraat waar Oekraïners zijn ondergebracht.