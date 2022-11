Pluim voor actieve Heumense cafébaas en attractieverhuurder

De eerste kerstmark­ten in Duitsland beginnen al in november

KLEEF - Het is nog lang geen kerst maar aan gene zijde van de (verdwenen) grens zijn de voorbereidingen voor de traditionele kerstmarkten weer in volle gang. Let wel: de kerstmarkten in Duitsland beginnen doorgaans eind november en duren tot halverwege december. Tijdens de kerst zelf zijn de meeste alweer afgebroken. Een selectie uit het aanbod.

1 november