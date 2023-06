Politie: ‘brandstichting in privésauna is niet waarschijnlijk’

‘Pijnlijk’, maar dat zaak over door pakketbe­zor­ger doodgere­den Sebastiaan (42) over moet is ‘enige juiste weg’

Het is zuur, maar wettelijk gezien wel de enige juiste weg. Dat zegt strafrechtdeskundige Henny Sackers over het advies de zaak over te doen tegen een pakketbezorger die de 42-jarige Sebastiaan in Wijchen doodreed.