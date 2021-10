Politie prikt raak bij controle bedrijven in Malden: wietplantage met bijna 600 planten ontdekt

Column Thé de Pruus Had Berg en Dal nou niet een beetje extra gas kunnen geven voor Mart Hoogenkamp?

8 september Kermissen in deze regio zijn immers van oudsher grensoverschrijdend. Die uit Groesbeek en De Horst komen altijd naar de kermis in Kranenburg en Wyler en omgekeerd; Leuth gaat naar de kermis in Zyfflich en in Millingen zullen ze ook wel eens in Keeken of Bimmen een potje bier gaan drinken tijdens de kermis die in Duitsland trouwens Kirmes heet.