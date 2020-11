Protest maakt winkelier Malden nijdig: 'De pietjes gaan niet weg'

Kick Out Zwarte Piet boos of niet, de roetveegpietjes in schoenenwinkel Gremmen Footwear in Malden blijven. Want Chrisan Gremmen buigt niet voor de druk van een protest afgelopen weekend.

Ze kan kort zijn, als het gaat om de actie van Kick Out Zwarte Piet in haar zaak in het winkelcentrum. ,,Flauwekul. Ik was gewoon kwaad en ik ben helemaal klaar met die lui."

Volgens de actievoerders waren er meerdere versieringen te zien in het winkelcentrum die niet door de beugel konden. Waar volgens Kick Out Zwarte Piet de meeste winkeliers na een waarschuwing eieren voor hun geld hadden gekozen kozen en afbeeldingen van Zwarte Piet verwijderden, liet Gremmen de winkel zoals die was.

Er was volgens haar niets aan de hand. ,,De pieten waar ze tegen protesteerden, waren niet zwart, maar bruin. We hadden de gezichtjes licht opgeschuurd, zodat het roetveegpieten leken. Er keken er twee vanuit de etalage naar buiten. Mijn man is nog met ze in discussie gegaan. Ik heb er niet al te veel aandacht aan besteed. Het was druk in de winkel.

,,Ze hadden nog een grote schoen meegebracht." Met daarin volgens Kick Out Zwarte Piet één wens: 'een sinterklaasfeest dat leuk is voor alle kinderen zonder racistische elementen'.

Die belandde bij het oudpapier.

Volgens Gremmen zijn de actievoerders hooguit tien minuten binnen geweest.

,,De week ervoor hebben we de pietjes geplaatst. Ze stonden er nog geen twee uur en toen kreeg ik al een brief van ze. Maar het zijn roetveegpieten. Die gaan niet weg."

Volledig scherm Archiefbeeld van het winkelcentrum van Malden. © Theo Peeters