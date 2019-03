Raadsleden blokkeren N844: een file voor het goede doel

De politie was er vooraf niet blij mee. Vreesde voor lange files en boze automobilisten. Maar de raadsleden van de gemeente Heumen deden het maandag toch: uit protest tegen de ‘verkeersgekte’ de N844 blokkeren.

De verleende vergunning was helder: drie minuten, en geen seconde langer, mochten ze het verkeer tegenhouden. De heren en dames politici hielden zich er keurig aan. Hun boodschap was direct te zien, te horen én te ruiken: wie 180 seconden de N844 blokkeert, schept in recordtijd een file van honderden, ronkende en geurende auto’s. Het bewijs was geleverd: de drukste provinciale weg van Gelderland is een plaag voor de inwoners van Malden.

Actieleider-voor-één-dag

,,We zijn het zat”, zei Rob Schuurman, het GroenLinks-raadslid dat door zijn collega's naar voren was geschoven als de actieleider-voor-één-dag. ,,Heumen praat al jaren met de provincie, maar er is geen enkel zicht op een oplossing. De vraag is zelfs of ze ons in Arnhem serieus nemen. We willen een oplossing”, zei Schuurman, terwijl hij een bord omhoog hield met de tekst: ‘Maak N844 leefbaar’.

De cijfers spreken boekdelen. Per jaar rijden 7,4 miljoen auto’s over de weg die het dorp in tweeën splijt. Onderzoek toonde aan dat de overlast binnen de geluids- en uitstootnormen valt. ,,Maar als je hier in de spits met meetapparatuur gaat staan, krijg je heel andere resultaten", aldus Schuurman. De gemeente Heumen wil een rondweg. Of een andere oplossing. Zo snel mogelijk. Maar juridisch is de provincie niet tot actie te dwingen.

Opgestoken duim

En dus bezetten de raadsleden maandag een rotonde. De automobilisten, van wie het geduld op de proef werd gesteld, leken er begrip voor te hebben. Voor de raadsleden geen middelvingers, maar af en toe een opgestoken duim. Mieke Willemsen, die vooraan in de lange file stond, had ‘geen idee’ wie de demonstranten waren die ineens voor haar auto opdoken. Na enige uitleg, is ze begripvol. ,,De raadsleden hebben groot gelijk. Ik rijd dagelijks over deze weg. Het is veel te druk.”



Voor veel raadsleden is protesteren een onbekende tak van sport. Sommigen moeten terug naar de jaren 80 om zich de laatste keer te kunnen herinneren dat ze de straat opgingen. Anderen beleven hun debuut, zoals CDA’er Rob de Graaf. Hij ‘is niet zo van het protesteren’. De Graaf, leraar, liet de onderwijsstaking van vrijdag aan zich voorbijgaan. ,,Maar bij dit protest sluit ik me aan. Hopelijk helpt het om de provincie naar ons te laten luisteren.”



Om 8.09 uur namen de raadsleden bezit van de weg. Om 8.12 uur is de bezetting voorbij. Precies volgens afspraak. De aanwezige wijkagent Willie Janssen-Bouwmeester had niet anders verwacht. ,,Raadsleden zijn er nu eenmaal niet op uit om er een chaos van te maken en mensen te pesten.”

Volledig scherm Raadslid Rob Schuurman met een protestbord. © Theo Peeters