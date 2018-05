René Waas wordt maandag wethouder Heumen

De installatie van Waas als vierde wethouder in het Heumense college van burgemeester en wethouders was uitgesteld omdat het afgeven van een recente VOG in zijn geval niet via een spoedprocedure kon worden geregeld, zoals bij de andere drie wethouders.

Procedure

Waas had in oktober al wel een VOG gekregen, maar moest net als de andere wethouders een nieuwe aanvraag indienen omdat voor het wethouderschap in Heumen een recente VOG vereist wordt. Aangezien Waas in 2012 met justitie in aanraking was gekomen wegens valsheid in geschrifte, moest hij de reguliere procedure voor de VOG-afgifte doorlopen. Die neemt maximaal twee maanden in beslag.