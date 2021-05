Sauna stapt naar de rechter om gedwongen sluiting: ‘Ik ben niet illegaal bezig’

Eigenares Vanessa Veen vindt namelijk niet dat ze illegaal bezig is. Volgens haar runt ze geen openbare sauna waar gasten elkaar kunnen tegenkomen. Ook laat ze in elke ruimte alleen koppels uit hetzelfde huishouden toe, zegt ze, die ze ook nog eens een gezondheidscheck laat invullen. En dan nog: In de beide ontspanningsruimtes die het etablissement rijk is, is de kleine saunaruimte uitgeschakeld. ,,Dat hoeft niet, maar ik wil zeker weten dat ik niet in overtreding ben.”