Stel je voor dat je op kantoor werkt, eet én slaapt: dat is wat een chauffeur door corona elke dag moet doen

regionale jaarcijfers uwv Transport en logistiek opvallend hard geraakt door corona: honderden extra uitkerin­gen in Gelderland

29 oktober Het aantal WW-uitkeringen voor werklozen in de Gelderse logistiek en transportsector is in één jaar tijd opvallend hard gestegen door de coronacrisis. Vooral bus- en taxichauffeurs én magazijnmedewerkers zijn werk verloren in meerdere regio’s. Alles bij elkaar zijn enkele honderden extra uitkeringen verstrekt.