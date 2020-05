Sterre droomde ervan te kunnen lopen en van een hoofd zonder onrust: ze stuurde haar rolstoel de Maas in

Over hun dochter die ondanks haar handicap en vaak lastige leven in staat was door te zetten, te genieten, te stralen. Maar ook over haar piekerdemonen. Het verhaal van een spastisch meisje dat ondanks alles erg levenslustig was – en haar keuze. ‘Een moedige beslissing’, staat in de rouwadvertentie. Het is een bijzonder en aangrijpend verhaal.