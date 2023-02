Streep door dure ‘blauwe ader’ tegen regenwateroverlast in Malden

Het project valt echter veel duurder uit dan gedacht en is nu afgeblazen. Er is nu een soberder en goedkoper plan, waarbij het water in de wijk zelf in een zogenoemde wadi wordt opgevangen en langzaam wegzakt.

Infiltratiebuis

De gemeente presenteerde het blauwe-aderplan twee jaar geleden als een twee-in-één-klapoplossing voor de waterproblematiek in Maldensveld. Een dikke infiltratiebuis zou het overtollige regenwater, dat in het buurtje De Schoof bij hoosbuien langs de gevels loopt, los van het riool opvangen en over honderden meters richting het Lierdal leiden. Dat natuurgebied wordt de afgelopen decennia steeds droger.

Informatiebijeenkomst

De buis zou onder een brede groenstrook langs de Dravik lopen. Daar zou ook een wadi komen. De wadi komt er nu wel, de buis niet. Volgens een woordvoerder van de gemeente vindt het werk aan de wadi, en de eventuele aanpassingen aan de straat om het water er te krijgen, dit jaar op verschillende momenten plaats.

,,In februari wordt er al het één en ander voorbereid, maar het echte werk wordt tussen augustus en november gedaan. In april is er een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden. We betrekken buurtbewoners ook bij de inrichting van het wadi-gebied met struiken en gras en dergelijke.”

Volgens de woordvoerder is het project nu even duur als de drie ton die gemeente, provincie, waterschap en het Rijk twee jaar bijeenlegden.

