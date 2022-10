Te duur en te weinig installateurs: zonnepanelenproject Heumen stopt

Dassen, marters en vogels bedreigen woningbouw Overasselt: ‘Project moet wel betaalbaar blijven’

OVERASSELT - De bouw van een nieuwe woonwijk in Overasselt is in gevaar omdat het de gemeente Heumen maar niet lukt grond te kopen voor de benodigde natuurcompensatie. De komst van 88 huizen aan de oostzijde van het dorp is in elk geval flink vertraagd. Het plan kan in het uiterste geval worden afgeblazen.

30 september