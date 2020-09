Thuisloze Aleksandra (35) verkoopt de daklozenkrant maar moet weg omdat ze zou bedelen: ‘Nooit!’

video Walking basketbal van start in Malden: ‘Alles mag, behalve rennen’

14 augustus MALDEN - Toch nog een kleine vraag onder de deelnemers: of je tijdens het ‘potje’ wel mag rennen? Het antwoord van trainer Peter Soethoudt is helder: nee. Want dat is zo'n beetje het enige waar walking basketbal mee afwijkt van het gewone spelletje.