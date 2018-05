Tieners Sander en Lisa redden leven van Wiebe (76) uit Malden: 'Onvoorstelbare helden'

Dassenha­ters slaan in Heumen weer toe: 'Wie doet nou zoiets?'

18 mei HEUMEN - ,,Wie doet nou zoiets’’, vraagt Jaap Dirkmaat zich geërgerd af. Bij de controle van dassenburchten in de gemeente Heumen, constateerde de oprichter van Das&Boom dat wéér een hol was vernield. Dit keer stopten vandalen er prikkeldraad in.