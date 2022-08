Timmeren in een bouwdorp, dat kennen ze in Oekraïne niet

De Oekraïense vriendinnen Margo en Michell wonen nu in Plasmolen en lopen met zijn tweetjes over het bouwkamp van Jeugd- en Jongerenwerk Mook. Dat staat dit jaar naast het sportcentrum in Molenhoek. Nee, zomeractiviteiten met pallets en getimmer kennen ze niet in Oekraïne, zeggen ze via de vertaal-app op een mobieltje. En ja, probeert Margo haar beste beetje Engels, de beide 10-jarigen hebben best wel fun.

Vijf Oekraïense kinderen spelen dit jaar volop mee met de dik honderd andere leeftijdsgenoten die op het bouwkamp zijn afgekomen. Vluchtelingenwerk had de leiding gevraagd of ze de groep wilde benaderen en nu leren ze, zo goed en zo kwaad als het kan, de Nederlandse traditie kennen. De sfeer is uitgelaten: voor het eerst in drie jaar kan de zomerpret zonder coronamaatregelen weer helemaal los.

,,We hebben geen tolk ingeschakeld”, zegt Freek van Beuningen van de leiding. ,,Het gaat allemaal met Google Translate, wat Nederlands, Engels, en vooral veel handen en voeten. Soms lopen ze er even wat verloren bij, willen ze even hun eigen ding doen, maar dan krijgen ze van een groepsgenoot wel weer een hamer om mee te timmeren.”

Opvangcentrum

In de bossen van Overasselt spelen deze week nog meer Oekraïense kinderen mee. Dat gebeurt bij activiteiten van OJO, de Overasseltse Jongeren Organisatie. De 122 Nederlandse deelnemers daar krijgen dit jaar gezelschap van vijftien à twintig jonge vluchtelingen. Die wonen in hetzelfde bos in het opvangcentrum bij St. Walrick.

,,Ik was er een paar keer langs geweest om uitleg te geven, maar ze begrepen maandag nog niet alles”, zegt mede-organisator Norman van Dartel. ,,Maar we er zijn wat moeders die hier en daar wat kunnen vertalen. Je ziet trouwens dat de jongsten het makkelijkst mengen. Die uit groep zeven en acht trekken wat meer hun eigen plan.”