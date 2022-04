Toenemende kritiek op uitzetten van antikrakers voor vluchtelingen: ‘Laat ze samenwonen’

De afgelopen dagen hoorden vijf twintigers die in een oude school in Malden wonen, dat ze plaats moeten maken voor 42 vluchtelingen. Die boodschap kreeg ook de handvol antikrakers in de voormalige Danïelskerk in Nijmegen en de Don Boscoschool in Renkum, waar respectievelijk honderd en zeventig vluchtelingen komen te wonen. Of de negen antikrakers, ook wel leegstandbeheerders genoemd, in het voormalige zorgcentrum Het Weerdje in Doetinchem mogen blijven wonen, is nog onzeker, als daar binnenkort maximaal 300 Oekraïners intrekken.