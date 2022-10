Tractorongeluk Heumen: een gemeentepluim voor de vrienden van Linde

Linde (14) lag bloedend onder een trekker: ‘We beseffen dat dit heel anders had kunnen aflopen’

HEUMEN - In Heumen roepen ze het net als in veel plattelandsplaatsen al tientallen jaren: dat landbouwverkeer hoort niet op de ventweg en in het dorp. Linde Kerkhoff raakte op weg naar school onder een trekker en is blij dat ze het kan navertellen.

12 oktober