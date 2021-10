Twee bestuurders gewond bij ongeluk op Rijksweg in Malden, bijrijders komen met de schrik vrij

Opa Geert (79) wil zijn kleinzoon verrassen met een boom vol kabouters: ‘Voor Tim hebben we alles over’

26 september Geert Soetekouw uit Ooij deed anderhalve week geleden een oproep in de Gelderlander waarin hij om kabouters vroeg. In Malden stonden enkele kabouters al 50 jaar in een vitrine, Soetekouw mocht ze wel komen halen. De kennissen die hij deze week treft zullen volgens hem ook wel wat exemplaren bij zich hebben.