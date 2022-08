Valse concurrentie Sportcentrum: boetes en miljoenenclaims dreigen voor Heumen

Loedertje heeft succes: de kauwen zijn weg uit Hoogenhof

MALDEN - De gemeente Heumen is gestopt met het opjagen van overlastgevende kauwen met een roofvogel. De problemen die de vogels in de wijk Hoogenhof in Malden veroorzaakten zijn voorbij, maar ook negatieve reacties op internet brachten Heumen ertoe de inzet van een woestijnbuizerd eerder te staken dan gepland.

