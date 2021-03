Vaten met chemisch afval gedumpt in buitengebied van Nederasselt

Stemmen in een koude kerk in Beek, maar wel het mooiste stemlokaal van het land

17 maart BEEK - Het was het opmerkelijkste stembureau woensdag. In Beek kunnen de kiezers namelijk terecht in de grote Bartholomeauskerk. De begin vorig jaar gesloten kerk fungeerde als stembureau omdat basisschool De Biezenkamp vanwege de coronamaatregelen - de scholen zijn weer begonnen - af moest haken.