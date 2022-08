Verdachte (38) opgepakt voor mishandelen vrouw in Malden, slachtoffer raakte gewond aan gezicht

Vrouw zwaarge­wond door mishande­ling in woning Malden; politie zoekt met helikopter naar verdachte

MALDEN - Een vrouw is vrijdag in haar woning aan de Heidezoom in Malden mishandeld en zwaargewond geraakt. De verdachte is op de vlucht. Politie zoekt onder meer met een helikopter naar hem.

26 augustus