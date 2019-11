Verdachte in brand zetten auto beveiliger coffeeshop draait mogelijk honderd dagen de cel in

De Audi was van een beveiliger van een coffeeshop in Nijmegen, die geen idee had wie het op hem gemunt kon hebben, behalve misschien iemand die hij een keer uit de zaak heeft gezet en toen boos keek en op de grond spuugde.



Omwonenden hoorden een knal en zagen vervolgens een man iets aansteken en in de Audi gooien. De man stapte in op de bijrijdersstoel van een andere auto die vervolgens doorreed, en later in tegengestelde richting de wijk uit reed. Oplettende getuigen gaven het kenteken aan de politie door.



De auto bleek van de vriendin van de verdachte te zijn. De verdachte had deze die avond meegenomen. Toen de verdachte niet al te lang na het tijdstip van de brandstichting bij zijn vriendin kwam aanrijden, stond de gealarmeerde politie hem op te wachten.