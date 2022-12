Verder zonder Sandra: chef-kok Ysbrandt Wermenbol vindt nog meer inspiratie bij zijn overleden vrouw

Op 2 december schreef je op Facebook: ‘Amore, 7 maanden geleden steeg je op. December was een van jouw favoriete maanden vol met gedichten, gezelligheid, warmte en liefde. Tranen vloeien, want wat missen we jou hier’. Is er al ruimte voor nieuwe decembergezelligheid?

,,Ik schreef ook: ‘We versieren weer kerstbomen en maken het gezellig, ontvangen lieve gasten en schieten straks vuurpijlen jouw kant op’. December was de periode van Sandra, ze maakte het dan gezellig. Dat probeer ik nu in haar plaats te doen, voor de kinderen.



We hebben de kerstboom opgezet, maar de volgende dag waren de kinderen zonder reden boos en dwars. Dat hoort bij het rouwproces, leerde ik van onze rouwtherapeut. Wij kunnen op zulke momenten onze tranen laten gaan, zij realiseren zich niet dat ze in rouw zijn.



Ik vroeg laatst aan Leona, onze jongste, of ze mama mist. Ze antwoordde: ‘Als ik aan haar denk en ik blij ben, dan blijf ik ook blij’. Soms luisteren ze naar spraakberichten van hun moeder op hun telefoon, om te horen hoe haar stem klonk.”