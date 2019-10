Verkeersdode op A73 is 62-jarige man uit Malden

Hangplek Malden: ‘Soms rotzooi, maar problemen? Nee’

19 oktober MALDEN - De VVD wist het tijdens de laatste raadsvergadering zeker: er wordt gedeald op de overdekte hangplek aan het Kerkplein in Malden. ,,Ik kom er drie, vier keer per week”, zegt jongerenwerker Marcelino Thuis. ,,Nooit iets gehoord of gezien.” De gemeente informeerde bij de politie: ,,Niet één melding binnengekomen. En ook al een hele tijd geen meldingen meer over overlast in het winkelcentrum.”