Vermiste jongen (10) in Malden is gevonden

'Waalcros­ser David Rosen­krantz sliep bij ons op de deel'

1 oktober NEDERASSELT - Natuurlijk weet hij het niet honderd procent zeker, het is zo lang geleden. Maar Theo Ariëns is er wel van overtuigd: David Rosenkrantz bivakkeerde in september 1944 een paar dagen bij hem en zijn familie in de kleine woning aan de dijk in Nederasselt.