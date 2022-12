Verplicht wonen in je nieuwbouwhuis in Heumen

Irene Dankelman uit Malden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

MALDEN - De Maldense Irene Dankelman (69) is zaterdagmiddag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De voormalig universitair docent duurzame ontwikkeling aan de Radboud Universiteit in Nijmegen ontving het koninklijke eerbetoon met name voor haar inzet voor gemarginaliseerde groepen op de hele wereld.

10 december