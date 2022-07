Vierdaagselegioen loopt in Malden langs een protest op rijm

ANALYSE Vierdaagse wegens extreme hitte dag korter? Dat kan zomaar het einde van de wandelmars inluiden

Stel: de Vierdaagse gaat dinsdag, ondanks de voorspelde 38 of 39 graden, toch door en die dag komt een deelnemer te overlijden. Of de organisatie besluit de eerste wandeldag te schrappen en de komende jaren is het in de Vierdaagseweek opnieuw extreem heet.

