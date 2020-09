Vijf auto's botsen op Rijksweg in Malden

Met goedkopere Regiotaxi over de brug bij Grave

13 augustus GRAVE - Het is voor inwoners van Grave en omgeving voortaan mogelijk om de brug over de Maas bij Grave te passeren met de Regiotaxi. Tegen een verlaagd tarief. Daarmee wordt er een oplossing geboden voor het probleem dat is ontstaan doordat grote bussen vanwege gevaar niet meer over de gewraakte John S. Thompsonbrug mogen.