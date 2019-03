Voltallige gemeenteraad blokkeert maandag uit protest de Rijksweg in Malden

MALDEN - Het is een uiterste noodkreet en die moet luid klinken: maandagmorgen blokkeert de voltallige Heumense gemeenteraad enkele minuten de Rijksweg die Malden doorsnijdt. Dat het provinciebestuur in Arnhem het maar weet: het kan zo echt niet langer met geluidsoverlast en luchtvervuiling door de 20.000 auto's die dagelijks hun weg zoeken over de N844.

Om acht uur wordt de dagelijkse spits een halt toe geroepen. De raadsleden - VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en DGH steunen de actie unaniem - zullen ter hoogte van het gemeentehuis zo vaak het zebrapad oversteken, of rondjes lopen over de rotonde, dat het verkeer wel moet haperen. ,,Als dit statement in Arnhem niet gehoord wordt, dan weet ik het ook niet meer", zegt Edwin Claassen, fractievoorzitter van de VVD.

Boos

De raad is al langer boos op het provinciebestuur. De provincie is eigenaar van de Rijksweg en laat op verzoeken om iets te doen aan de dagelijkse overlast, zo vindt de raad, al jaren niets van zich horen. Eind vorig jaar kregen burgemeester en wethouders de opdracht te onderzoeken of er juridische middelen zijn om Arnhem in beweging te krijgen. Die zijn er niet, omdat geluid en uitstoot zich binnen de wettelijke normen bevinden.

,,Die normen zijn gemiddelden”, zegt Harry Smeets (VVD), ,,maar ga ’s morgens of eind van de middag eens langs de weg staan. Niet te doen. Jaarlijks rijden zo'n 7,5 miljoen auto’s door het dorp. Daarmee is de N844 de drukste Rijksweg in de provincie. Nummer twee komt pas met 4,5 miljoen auto's per jaar.”

Volgens Claassen is het inmiddels wel zo ver dat de kwestie in Arnhem ‘op de agenda staat'. ,,Dat is hoopvol. Alle fracties oefenen druk uit op hun partij. En dat de verkiezingen naderen wil daarbij natuurlijk wel helpen.” Als maandag het verkeer tot stoppen ‘gedwongen’ wordt, zal de automobilisten met spandoeken en borden worden duidelijk gemaakt waarom dat gebeurt.

De politie is inmiddels op de hoogte van de voorgenomen acties en is daar, aldus Smeets en Claassen, niet blij mee. ,,Maar wij doen niets wat niet mag. We hebben er als raad ook zorgvuldig over nagedacht. We hebben ons afgevraagd: waar staan wij nu. Wat kunnen we nu nog doen. En daarbij kwam dit uit de bus. Het is even niet anders.”