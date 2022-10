Voor een fles Berenburg komt kinderboekenschrijver Jacques Vriens graag naar Kekerdom

Reumapa­tiënt Henk heeft slapeloze nachten om taakstraf: ‘Ik moet, maar ik kan niks’

MALDEN - Henk zit in zak en as. De 71-jarige móet van de rechter een taakstraf uitvoeren. De inwoner van Malden houdt zijn vergroeide handen omhoog, om de linkerhand zit een brace. ,,Hoe dan? Ik kan niks meer. Als ik een bordje uit de vaatwasser pak, dondert het al vaak uit mijn handen in stukken op de grond.” Tranen staan hem in de ogen.

27 september