Vrouw zwaargewond na tuinwerkzaamheden in Malden

Video Busje met aanhanger schaart op A73, paarden­mest op de weg zorgt voor file

26 februari MALDEN - Op de A73 bij Malden is dinsdag in de avondspits een file ontstaan door een ongeval met een busje met aanhanger. Die is op de oprit in de richting Nijmegen op zijn kant beland. De inhoud van de aanhanger, paardenmest, ligt over de weg.