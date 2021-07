Vrouwen om seks vragen en spugen in gezicht van boa: Poolse horrorbuurman laat ‘spoor van overlast’ achter in Malden en Nijmegen

Nieuwe buslijn gaat van start in een ‘twaalfde­hands­je’

7 juni MALDEN/ MIDDELAAR - Hij is er toch sneller dan verwacht: De langverwachte buurtbusverbinding tussen Malden en Middelaar gaat maandag rijden. Instappen met een rollator of kinderwagen wordt een klusje, want heel modern is de bus niet.