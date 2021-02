VVD wil compensatie voor omwonenden vaccinatiepaviljoen Malden: ‘geef ze vrijstelling van de OZB’

Ook in Malden wordt een groot vaccinatie­cen­trum ingericht

3 februari MALDEN - In Malden gaat in maart of april een vaccinatiecentrum open voor inwoners uit de regio Nijmegen. Het is nog niet bekend waar de locatie precies komt. De GGD verwacht in de loop van woensdag meer duidelijkheid te kunnen geven. Malden is na Wijchen de tweede locatie waar massaal geprikt kan worden tegen corona.