Waar is Roel? 50-jarige Maldenaar sinds afgelopen weekend vermist

Emoties zitten hoog na ongevallen, maar het zweefvlieg­tuig moet je meteen weer in: ‘Anders gaat de angst regeren’

13 juli MALDEN - Bij het zweefvliegveld in Malden is maandag even stilgestaan bij de dodelijke ongevallen met zweefvliegtuigen afgelopen weekend waarbij drie piloten om het leven kwamen. Daarna was het business as usual.