Walking basketbal van start in Malden: ‘Alles mag, behalve rennen’

Lekker wonen: Heumen op plek 14 van 355 gemeenten in Nederland

7:17 HEUMEN - Wie prettig wil wonen en vertrouwen heeft in de jaarlijkse lijstjes die Bureau Louter in opdracht van het weekblad Elsevier maakt, kan in deze regio het beste naar een huis in de gemeente Heumen zoeken. De gemeente staat op plek 14 van de in totaal 355 Nederlandse gemeenten die zijn doorgelicht. In Heumen is Malden-oost dé plek om te wonen.