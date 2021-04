Welkom in Heumen: minihuisjeshoofdstad van de regio

Kinderen gaan voor het eerst naar De Vuurvogel in Malden: ‘De beste school van Gelderland’

8 maart MALDEN - ,,Als ik een school had moeten kiezen voor mijn eigen kinderen, dan had ik deze genomen. Ik vind het de beste school van Gelderland.” Directeur Jean Paul Later van De Vuurvogel is deze maandag gelukkig en trots op zijn nieuwe school.