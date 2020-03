Werkstraf ‘saunagluurder’ die naaktbeelden Oranje handbalsters in sauna Nederasselt verspreidde

Wietdroge­rij op bedrijven­ter­rein Wijchen leidt politie naar kwekerij in Malden: twee man opgepakt

19 maart WIJCHEN/ MALDEN - De politie heeft dinsdag mannen van 52 en 55 jaar aangehouden voor wietteelt bij acties in Wijchen en Malden. In Wijchen vonden agenten een wietdrogerij in een bedrijf op Bijsterhuizen. In Malden stuitte de politie op een wietkwekerij in een woning.