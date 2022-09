Wie vóór het nieuwe sportpark in Malden is, laat zich niet horen

update Bedrijfs­brand bij motormaai­er­zaak in Overasselt snel geblust: geen gewonden

OVERASSELT - Bij een bedrijf aan de Kasteelsestraat in Overasselt dat motormaaiers levert is maandagavond laat brand uitgebroken. De brandweer schaalde meteen na de melding op naar grote brand. Snel genoeg bleek de omvang van de brand mee te vallen. Het vuur was snel geblust.

