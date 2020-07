Wielrenner steekt ‘plotseling’ over en wordt geschept door auto in Mook

Ton (77) schrikt danig van pinauto­maat voor de deur in Malden: ‘Eng, je leest zo veel over plofkraken’

1 juli MALDEN - Hij is er danig van geschrokken: ineens stond er op het Zuidplein in Malden een pinautomaat. ,,Ik weet nog dat er een plofkraak bij de ABN AMRO was. Ik lag in bed, had mijn gehoorapparaatjes niet in, maar ik schrok me wild. En nu staat hier zo'n ding.”