Ysbrandt Wermenbol van Lime: ‘Bijltje erbij neer? Natuurlijk niet man!’

Stroomsto­ring in Malden: 2000 aansluitin­gen zonder stroom

9 oktober MALDEN - In een deel van Malden is de stroom uitgevallen. Het gaat om het winkelcentrum en om straten in de omgeving. In totaal zouden zo’n 2000 aansluitingen zonder stroom zitten. Een monteur van Liander is ‘onderweg’. Naar verwacht zou de storing rond half zeven opgelost moeten zijn.