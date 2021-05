Zeldzaam en heel schattig: veulentweeling geboren in Overasselt

Nóg een lab en een witwasbe­schul­di­ging voor Gelderse verdachten crystal meth bende

28 april ARNHEM - De strafzaak SIMCA over een Gelderse bende die volgens het Openbaar Ministerie grote crystal meth en speed laboratoria bestierde in Apeldoorn aan de Floraweg, in Haaften, in Sint Kruis bij Sluis in Zeeland, en het Drentse Veeningen, is uitgebreid met een lab in Overasselt en een witwasbeschuldiging.