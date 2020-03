Zieke man is extra kwetsbaar voor corona en hoeft daarom huis niet uit, ondanks drugslab

vrijdaginterview Mohadin Molly: ‘Waarom bang zijn als je niets te verliezen hebt?'

15:12 MALDEN - Over twee jaar is het fifty-fifty, zoals hij zelf zegt. Mohadin Molly (52) woont dan net zo lang in Nederland als hij in Noord-Irak en Syrië woonde. Hij voelt zich thuis in Malden, maar blijft als muzikant en dichter het verhaal van zijn volk, de Koerden, vertellen.