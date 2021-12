Zó kun je toch sneller je boosterprik krijgen, als je niet pas in juli of augustus je laatste spuit hebt gehad

Zo laat een lezer van De Gelderlander uit Malden weten dat hij in zijn eigen regio, Gelderland-Zuid, pas op zijn vroegst in januari in aanmerking komt voor een afspraak via coronavaccinatie-afspraak.nl. Maar wanneer hij een postcode in Oostrum, op een halfuur rijden, invoert, kan hij in die Limburgse plaats ineens al op zondag 19 december een extra prik komen halen.