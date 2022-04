Zo maakt de Nijmeegse Patisserie Strik bijna achtduizend oranje tompoucen in Malden

Maldense Broek is een klein industrieterreintje in Malden. Hier maakt Strik sinds 2000 de zoetigheden, omdat de patisserie de originele bakkerij aan de Ziekerstraat was ontgroeid. Met tien man zijn ze dinsdag non-stop tompoucen aan het maken. ,,Normaal maken we hier van alles. Dan maken we op een reguliere doordeweekse dag maximaal honderd tompoucen, maar nu doen we niets anders.’’