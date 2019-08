Zwaar vuurwerk door de brievenbus: kwajongensstreek of aanslag?

Vennen kunnen nog heel wat regenbuien gebruiken na extreme droogte

14 augustus ALVERNA - De brandweer houdt de Hatertse en Overasseltse Vennen bij Alverna niet meer 24 uur per etmaal in de gaten vanwege de extreme droogte. Maar nat is het er nog steeds niet echt, zegt boswachter Lydie van Santen. Ze is blij dat er weer meer regen is voorspeld.