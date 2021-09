1,5 meter passé: verweerde stickers en bordjes lijken iets uit een ander tijdperk

'Wat gebeurt hier?': politie slaat vrienden in boeien om afgescho­ten confettika­non in Velp

18:13 VELP - ‘Wat gebeurt híer nou?’ Stomverbaasd was Frederik de Vries (32) uit Urk zaterdagmiddag toen hij opeens zag dat twee van zijn vrienden in de boeien waren geslagen in Velp. De politie was ‘met wel tien auto's uitgerukt’ naar Den Heuvel en dacht dat de vrienden betrokken waren bij een schietpartij.