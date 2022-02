10,7 miljoen voor bouw van één van de grootste kerken in Nederland

Deze maand beginnen de werkzaamheden, die in totaal 10,7 miljoen euro gaan kosten, aan de Steeweg in Yerseke. De grond wordt daar klaar gemaakt om er van de zomer één van de allergrootste kerken van Nederland op te laten verrijzen. ,,Dat zal vlak vóór of net ná de vakantie zijn", geeft scriba Peter de Looff van de Gereformeerde Gemeente Yerseke aan. ,,We hopen in het laatste kwartaal van 2023 de kerk in gebruik te kunnen nemen.”