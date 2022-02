100 euro per week voor een schimmeldouche met kakkerlakken: groot onderzoek naar situatie van arbeidsmigranten

Arbeidsmi­gran­ten uit Tiels tentenkamp zijn spoorloos, eerste kampje op andere plek al aangetrof­fen

TIEL/ OPHEMERT - Het probleem met dakloze arbeidsmigranten die met name in de regio Tiel uit nood illegale, kleine kampen beginnen, is nog niet opgelost. Vorige week werd een kamp in Tiel ontruimd, maar nu staat er alweer één in Ophemert.

29 oktober