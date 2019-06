14 gewonden door blikseminslag bij militaire oefening, leerling (18) met traumaheli afgevoerd

Op de voormalige Koningin Wilhelminakazerne in Ossendrecht is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Een groep militairen in opleiding is geraakt door de bliksem. Eén van hen, een 18-jarige man, is zwaargewond in een traumahelikopter afgevoerd naar het ziekenhuis. Dertien anderen raakten lichtgewond.